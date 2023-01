Gezamenlijk concert met Nederlands- en Belgisch-Limburgse harmonie op de Maas is te groot risico

"Intussen zijn we ook tot de conclusie gekomen dat het te moeilijk is om het concert echt op de Grensmaas te laten plaatsvinden", gaat Savelkoul verder. "We waren daar al een beetje bang voor. Het zou echt een huzarenstukje geworden zijn want de Maas kan op enkele dagen tijd verschillende meters breder worden. Daardoor is het een te groot risico om een podium op de Grensmaas te leggen. Daarom zal het concert aan de Maas en niet op de Maas plaatsvinden, met zicht op het Rivierenpark."