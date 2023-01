Ook woonzorgcentra ontsnappen niet aan inflatie: dagprijs op veel plaatsen al zo'n 10 procent hoger dan vorig jaar

Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) moet dat volgens hem beter in kaart brengen, om nadien maatregelen te nemen om die betaalbaarheid te garanderen. Wat al zou kunnen helpen, is het zorgbudget aanpassen aan de inflatie, zegt Vandenweghen. "Dat is de enige tegemoetkoming die alle bewoners van woonzorgcentra krijgen. Maar die is al jaren niet meer geïndexeerd. Het voorbije jaar heeft men die met 5 euro per maand verhoogd, maar dat is uiteraard veel te weinig om de grote prijsstijgingen van vandaag bij te benen."