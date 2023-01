Dankzij verende turnvloer kunnen Leuvense turnclubs trainen op topniveau

In het Boudewijnstadion in Kessel-Lo trainen heel wat Leuvense turn- en dansclubs. De vloer in de turnhal was aan vernieuwing toe en de stad heeft geïnvesteerd in een verende trainingsvloer van topkwaliteit. Het is een exacte kopie van turnvloeren die op wereldkampioenschappen en op de Olympische Spelen worden gebruikt voor turncompetities.