Presentator wil de drie Globes van Tom Cruise ruilen voor de terugkeer van "Shelly" uit Scientology: waar gaat dit over?

Het was een snelle flits in de hele show, maar ze bleef niet geheel onopgemerkt: Carmichael die met drie beeldjes in de handen een of andere "gevangenendeal" probeert af te ronden. Het zit echter veel dieper.



Vanwaar de drie Golden Globes? De afgelopen jaren kwam de organisator, de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), in een storm terecht toen de jury baadde in een ware schandaalsfeer. Een gebrek aan diversiteit en professioneel gedrag, omkoperij en seksisme troef, enz. De aantijgingen waren stevig, de organisatie beloofde hervormingen.



Heel wat Hollywoodsterren, zoals Scarlett Johansson en Mark Ruffalo, planden een boycot en sturen nog altijd hun kat. In 2021 gaf Cruise zijn gewonnen Globes terug uit protest. Die felbegeerde prijzen had hij verdiend voor "Born on the fourth of july" (1990), "Jerry Maguire" 1997) en "Magnolia" (2000).