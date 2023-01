Energiekosten houden de Stedelijke Musea Dendermonde dicht: "Wel wat verwarmen voor de kunstwerken"

Toen in december de begroting werd voorgesteld, bleek dat de energiekosten in alle stadsgebouwen heel hoog waren. "Dus we moesten keuzes maken", zegt schepen voor Cultuur Verwaeren. "Sportzalen zijn moeilijker te sluiten dan musea. We kunnen mensen hun sportbeleving moeilijk ontzeggen, of de jeugd niet meer laten sporten. Onze stedelijke musea zijn in de wintermaanden sowieso alleen maar in het weekend open. Dus daar lag de keuze iets makkelijker. En onze bezoekers begrijpen het wel. De schoolactiviteiten blijven wél doorgaan. De kinderen kunnen daarvoor terecht in kleinere verwarmde lokalen, waar ook onze bureaus zijn. En vanaf de krokusvakantie gaan de musea weer helemaal open. "