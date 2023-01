Waarom Dubai momenteel de droombestemming is voor veel drugscriminelen (en wat we daaraan kunnen doen)

Weinig vragen stellen, daar gaat het om in Dubai. "Als je als land zo veel mogelijk geld wilt aantrekken, ga je je zo weinig mogelijk vragen stellen over de herkomst", legt Meskens uit. "Dat is een economisch gegeven. In Dubai zijn er bijvoorbeeld 'free trade zones', waar je goederen kunt in- en uitvoeren zonder taksen, maar waar ook heel weinig documenten gevraagd om vennootschappen op te richten. Dat is koren op de molen voor criminelen."