Tatjana Patitz (56) is overleden, een van dé supermodellen aan de zijde van Claudia Schiffer en Naomi Campbell

Dankzij de camera van Lindbergh, van wie nu de expo "Untold Stories" nu loopt in Brussel, kreeg haar carrière een flinke boost. Toch leek Patitz nooit echt deel uit te maken van "de groep". Deels is dat te verklaren door haar keuze om niet in New York of Parijs te gaan wonen, maar in Californië, waar ze dichter bij de natuur kon zijn.

Daarnaast had haar schoonheid een mysterieus element. "Tatjana was altijd het Europese symbool van chic, als een combinatie van Romy Schneider en Monica Vitti," herinnert Anna Wintour, hoofdredacteur van Vogue, zich. "Ze stond veel minder in de schijnwerpers dan haar collega's. Ze was mysterieuzer, volwassener en onbereikbaarder. En dat had een eigen aantrekkingskracht."

"Mensen zeiden altijd dat ik er speciaal uitzag; dat ik niemand anders leek", zei Patitz daar in 1988 zelf over. "En daardoor zou ik het maken."