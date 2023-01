Duivenoverlast in Mechelen in 2 jaar tijd met 35 procent gedaald

In Mechelen was er vooral overlast van duiven aan het station Nekkerspoel, het centraal station en aan Congrescentrum Lamot. Daar zette de stad voedingsdispensers voor de duiven. Het gaan om een diervriendelijke methode waarvoor de stad samenwerkt met Vets For City Pigeons, een bedrijf dat duiven bestrijdt via een anti-conceptiepil die is verwerkt in maïskorrels. Via de automatische voederdispensers nemen de duiven het voorbehoedsmiddel op.