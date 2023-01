Eerlijke vinder Warre (22) uit Brugge geeft verloren portefeuille met 320 euro terug aan eigenaar (en krijgt 100 euro beloning)

"Ik vind het maar normaal dat je zoiets teruggeeft", reageert Warre. "En dat doe ik liefst persoonlijk: dan ben je zeker dat het goed terechtkomt en zo hou je er ook een goed gevoel aan over. Bovendien weet ik ook zelf wat het is om je portemonnee te verliezen. Het overkwam me eens twee dagen voordat ik op reis zou vertrekken. Je kan wel raden hoe blij ik was toen ik het bericht kreeg dat iemand hem gevonden had."

Ook de rechtmatige eigenaar was blij dat iemand zo eerlijk was om het terug te geven. Als beloning gaf hij hem 100 euro. "Ik vind het toch bijzonder", vertelt hij. "De meesten zouden het geld uit mijn portemonnee nemen en, in het beste geval, hem binnenbrengen bij de politie of dumpen op een plek waar hij gemakkelijk opnieuw gevonden kan worden. Voor iemand die zo eerlijk is en die moeite doet, is een beloning zeker op zijn plaats."