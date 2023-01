Ministers Verlinden en Van Quickenborne en Antwerpse burgemeester De Wever praten over drugsgeweld: "Er zullen nog tragedies komen"

De minister benadrukt dat er al extra agenten gerekruteerd worden voor de federale gerechtelijke politie, met een prioriteit voor Antwerpen. Tegen het einde van de legislatuur moet dat kader volledig ingevuld zijn, maar nu al zijn er ruim 100 extra mensen in vergelijking met oktober 2020, ze Verlinden. Ze herhaalt dat ze geen voorstander is van de inzet van het leger, zoals N-VA, Vlaams Belang en MR vragen.



Het leger heeft volgens haar niet genoeg terreinkennis hiervoor. De lokale politie is het best geplaatst voor bewakingsopdrachten, want zij kennen het terrein, aldus de minister. Het bijeenroepen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals N-VA voorstelt, noemt ze een louter symbolische maatregel.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) waarschuwt dat we geen mirakels moeten verwachten. "Er zullen nog tragedies komen. Wat nu in Nederland en bij ons gebeurt, zal ook voorkomen in andere landen", zegt hij.