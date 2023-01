Geen Golden Globe voor 'Close'

'Close' was een van de vijf genomineerden in de categorie Beste niet-Engelstalige film. De Golden Globes waren in het verleden een goede graadmeter voor de Oscars, de belangrijkste filmprijzen die eind maart worden uitgereikt.

'Close' is de Belgische Oscarinzending en haalde de shortlist van vijftien films in de categorie Beste internationale speelfilm. Op 24 januari zal duidelijk worden of de film van Dhont bij de vijf genomineerden is.