Vorige week lichte daling van griep- en RSV-besmettingen

De voorbije week hebben iets minder mensen de huisarts bezocht met griepklachten. Toch is er nog steeds sprake van een griepepidemie. Het is afwachten of die epidemie de komende weken nog verder uitbreidt. We zien intussen wel minder RSV-klachten bij kinderen. Die daling kan erop wijzen dat de RSV-epidemie over haar hoogtepunt is.