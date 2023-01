Grootste kerstboom van het land afgebroken in Kortrijk: "Misschien maken we tapasplanken van het hout"

Wat er met de stukken van de stam zal gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. "Sowieso brengen we het hout naar Nester", vertelt schepen Allijns. "Dat bedrijf maakt allerlei zaken uit hout. We gaan nog eens samenzitten, want blijkbaar is sparrenhout niet makkelijk om mee te werken. Broodsnijplanken kunnen ze er niet van maken, maar tapasplanken bijvoorbeeld wel. Uit de grotere stukken denken we aan een zitbank, maar daarover later meer", knipoogt Allijns.