Lichte daling van goederenoverslag in haven Antwerpen-Brugge: "Ondanks crisisjaar mooie resultaten"

“We zien dat we quasi hetzelfde resultaat hebben kunnen behouden”, zegt De Ridder. “We hebben 286 miljoen ton goederenoverslag gehad. Dat is een lichte achteruitgang. Ondanks de omstandigheden is dat een bijzonder straf resultaat van al onze bedrijven en werknemers.” Door die uitdagingen was er een verschuiving in de soorten trafiek van de goederen. Zo was er voornamelijk een daling in de containertrafiek, maar een sterke groei in bulk.