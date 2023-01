Australische model in Amerika? Dit zijn Joe Bidens nieuwe regels voor asiel en bescherming in de VS

Dat nieuwe beleid voor Venezolanen, Nicaraguanen, Cubanen en Haïtianen is al beslist en van kracht. Maar de regering-Biden plant ook een meer algemene verstrenging. Voortaan zou een asielprocedure ook worden geweigerd aan wie naar de VS kwam via een ander land en heeft nagelaten om in dàt land asiel aan te vragen. De draagwijdte van zo'n ommezwaai zou enorm zijn: dat zou betekenen dat de overgrote meerderheid van asielzoekers die zich nu aan de Amerikaanse zuidgrens melden een procedure hadden moeten starten in Mexico of in één van de andere Centraal-Amerikaanse landen waar ze doorheen zijn gereisd.

Of dat idee op de één of andere manier haalbaar is, valt nog maar te bezien. Dat iemand uit pakweg Honduras of Nicaragua een nieuw leven zou willen opbouwen in Mexico is allicht wat wishful thinking, maar dàt is juist het punt: het vooruitzicht alleen al moet de tocht naar de VS ontraden en de migratiestroom doen opdrogen.