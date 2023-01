Het geheim van het "onverwoestbare" Romeinse beton: ongebluste kalk

"Dit is een belangrijke nieuw stap in het verbeteren van de duurzaamheid van moderne vormen van beton door een strategie die geïnspireerd is door de Romeinen", zei Masic. "We waren met succes in staat een aantal van de kenmerken van oud Romeins beton die geassocieerd worden met het zelfherstellend vermogen, te vertalen naar moderne equivalenten."

Als gevolg van de succesvolle testen werkt het team nu aan het commercialiseren van deze aangepaste materialen. Masic is de mede-oprichter van de start-up DMAT, gebaseerd in de VS en Italië, die zich bezig houdt met het commercialiseren van beton dat geïnspireerd is op de oude Romeinse versie.

Masic hoopt dat deze inspanningen kunnen helpen om de milieu-impact van de cementproductie, die nu goed is voor zo'n 8 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, te verminderen, door de verlengde functionele levensduur en de ontwikkeling van vormen van beton die minder wegen.

Samen met andere nieuwe formules, zoals beton dat daadwerkelijk koolstofdioxide uit de lucht kan halen - een andere materiaal waar het lab van Masic momenteel onderzoek naar doet -, zouden deze verbeteringen kunnen helpen de wereldwijde impact van beton op het klimaat te verminderen.

De studie van het Amerikaans-Europese team is gepubliceerd in ScienceAdvances. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van MIT en een telex van het persagentschap Reuters.