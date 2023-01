KMI waarschuwt voor veel regen en wind vanavond en morgen

De eerste buien kunnen we vanavond al verwachten aan de kust, voorspelt het KMI. Doorheen de nacht trekken die buien over het hele land, met neerslaghoeveelheden die kunnen oplopen tussen 20 en 40 liter per kubieke meter of lokaal zelfs meer. Vanaf morgenochtend kunnen we in het hele land een regenzone verwachten. "Dan zal het gedurende een lange periode aan een stuk regenen", zegt weerman Bram Verbruggen. Vrijdag wordt het droger met enkele plaatselijke buien.

Het KMI kondigt dan ook code geel af voor regen van 19 uur vanavond tot 20 uur morgenavond en dit voor het hele land. "Dat betekent dat er lokaal overlast of schade kan zijn, maar we verwachten geen overstromingen", zegt Verbruggen.