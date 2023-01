Filip Dewinter (VB) en Imade Annouri (Groen) aan politici die bekvechten over drugsgeweld in Antwerpen: "Bel elkaar op, zit in godsnaam samen"

"Natuurlijk ligt de verantwoordelijkheid ook bij de burgemeester en bij het stadsbestuur", zegt Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (VB) in "Villa Politica". "Al was het maar omdat men er een partijpolitiek steekspel van maakt: de N-VA tegen Vivaldi, het is de schuld van de federale regering of van de burgemeester, ... In plaats van samen te werken en een oplossing na te streven."

"Met spreekt nu over een escalatie, maar die escalatie is er al vijf jaar." Dewinter wijst erop dat er de afgelopen vijf jaar al 2018 aanslagen zijn gepleegd in Antwerpen.