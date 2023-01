LGBTQIA+-activist die dood in kist is gevonden in Kenia, stierf door verstikking, oude vriend is hoofdverdachte

Chiloba werd vorige week dood aangetroffen, zijn lichaam werd teruggevonden in een metalen kist die gedumpt was langs de weg in de buurt van de stad Eldoret, in het westen van Kenia. De twintiger studeerde in Eldoret mode aan de universiteit. Hij was een prominent LGBTQIA+-activist.



Verschillende mensenrechtenorganisaties brachten zijn dood in verband met zijn geaardheid en veroordeelden de moord sterk. In Kenia is homoseksualiteit strafbaar, activisten worden er vaak slachtoffer van intimidatie en geweld.



Op sociale media werd Chiloba beschreven als "een geweldig mens" en "iconisch modeontwerper". De politie heeft de moord nog niet aan de geaardheid van Chiloba gelinkt. Mensenrechtenorganisaties vragen om een grondig onderzoek.