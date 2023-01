Kattenasiel uit Beersel stuit op Facebookpost van politie en redt leven van aangereden katje

Tot nu toe is de eigenaar van kat zich nog niet komen melden. "De kat is ook niet gechipt, dus we weten niet van wie het diertje is. Volgens de wetgeving had de eigenaar dat al lang moeten doen. Mocht de eigenaar toch nog opduiken moet dat dus nog gebeuren. Daarnaast zijn dan ook de behandelingskosten van het diertje voor die persoon. Als de eigenaar zich niet komt melden, gaan wij een nieuwe thuis zoeken voor het katje", besluit Sonja.