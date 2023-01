Leraar Kardinaal van Roey-instituut in Vorselaar veroordeeld voor aanranding 15-jarig meisje op vorige school

Een leraar lichamelijke opvoeding van het Kardinaal van Roey-instituut in Vorselaar is tot 12 maanden voorwaardelijk veroordeeld omdat hij vorig schooljaar (2021) een 15-jarige leerlinge heeft aangerand. Hij gaf toen nog les in het Montfortcollege in Rotselaar.

De leraar had zelf aangegeven aan zijn huidige directie in Vorselaar dat er een vonnis zat aan te komen. "We hebben hem daarop meteen op non-actief gezet", zegt directrice Birgit Mylle. "Voorlopig, want we hebben het vonnis hier nog niet ontvangen."