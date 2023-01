Leuven schrapt stadsgronden als jachtgebied: "Ongebreideld jagen past niet in onze visie"

Door de maatregel worden zowat 120 hectare geschrapt als jachtgebied. "Toen we vaststelden dat er op enkele gronden van de stad en het OCMW nog onrechtmatig een jachtrecht rustte, hebben we beslist om hier paal en perk aan te stellen", zegt de Leuvense schepen van dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). "Zo heerste er nog een jachtrecht op de Scheutsite en de Vijvers van Bellefroid. Dat is nu verleden tijd. De jongste jaren werd er weliswaar weinig tot niet meer gejaagd op deze gronden, maar door deze beslissing zal het ook effectief niet meer mogelijk zijn. We willen de jacht zoveel mogelijk beperken, ongebreideld jagen past niet in onze visie", aldus Van Oppens.