Lichaam van vrouw (60) gevonden in tuin Sint-Pauluskerk in Opwijk

Maandagochtend trof een wandelaar het lichaam van de vrouw aan. De hulpdiensten werden gecontacteerd, maar die konden enkel het overlijden vaststellen. Mogelijk is de vrouw zondagavond gevallen. "Het is bizar dat ze in de kerktuin gevonden is, want ze woont er op een paar meter van", zegt de burgemeester van Opwijk, Inez De Coninck (N-VA). "Maar wat de oorzaak ook is, op die manier tot je einde komen, wens je niemand toe. Ze is waarschijnlijk alleen in het donker en in de koude moeten gaan... een tragisch verhaal."