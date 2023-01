Lid van studentenkring Reuzegom krijgt werkstraf van 60 uur voor vuistslag in Leuven 

Op 30 oktober 2018 ging het lid van de studentenclub Reuzegom een avondje op stap in Leuven. De student had te veel gedronken en in een pitazaak kwam het tot een discussie met een groep Limburgse studenten. Het slachtoffer kwam tussenbeide en kreeg daarbij een slag in het gezicht. Hij liep daarbij een neusbreuk op. De dader sloeg op de vlucht.

De burgerlijke partij tilde zwaar aan de feiten en eiste een schadevergoeding van 36.000 euro. Het slachtoffer zou namelijk blijvende problemen ondervinden door zijn gebroken neus en zou ook ongeveer een studiejaar verloren zijn door de vuistslag. Uiteindelijk kreeg het slachtoffer 5.175 euro schadevergoeding. De Reuzegommer kreeg een werkstraf van 60 uur en een boete.



De advocaat van de Reuzegommer, Christian Clement, is tevreden met de uitspraak: “Tijdens de hele procedure stoorde ik me aan het discours van de burgerlijke partijen. Het dossier van Reuzegom (de zaak waarbij de student Sanda Dia bij een studentendoop van Reuzegom om het leven kwam) is daarbij heel hard uitgespeeld, terwijl dat helemaal los staat van deze kwestie. Ik bewonder de onpartijdige en kritische aanpak van deze rechtbank. Met deze uitspraak wordt de zaak herleid tot haar ware omvang.”