Limburgse ondernemers kijken erg pessimistisch naar 2023

4 op 10 bedrijven verwachten een slechter jaar dan het afgelopen jaar. Meer nog, voor het eerst in 10 jaar tijd zijn er meer negatief dan positief gestemde ondernemers voor het komende jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse Outlookbevraging van VKW Limburg en UNIZO Limburg. 4 op 10 Limburgse bedrijven deden het in 2022 beter dan in 2021. Maar voor een even grote groep was het voorbije jaar toch nog slechter dan 2021.