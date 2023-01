Extra maatregelen in gesloten jeugdinstelling Everberg nadat minderjarige tweemaal ontsnapt op 48 uur tijd: "Verlichtingspaal weggehaald"

Een minderjarige slaagde er afgelopen week in om tweemaal te ontsnappen uit de gesloten jeugdinstelling in Everberg. Bij de eerste ontsnapping kon de politie de jongen oppakken in Gent, waarna hij terug werd gestuurd naar de instelling in Everberg. Nog geen 48 uur later zette de minderjarige het opnieuw op een lopen, deze keer is hij nog steeds op vrije voeten.