Marie Arena (PS) stapt op als voorzitter commissie Mensenrechten Europees Parlement

Europees Parlementslid Marie Arena neemt ontslag als voorzitter van de commissie Mensenrechten van het parlement. Dat heeft ze aangekondigd via Twitter. Haar naam wordt steeds meer genoemd in verband met het lopende corruptieonderzoek waarbij Qatar en Marokko mandatarissen zouden hebben omgekocht. In het kader van dat onderzoek is ook al een procedure opgestart om de onschendbaarheid op te heffen van twee sociaaldemocratische parlementsleden.