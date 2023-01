"Micromotoren" zijn nieuwe stap naar een insulinepil

Een betere benadering zou eruit bestaan het geneesmiddel actief in het lichaam rond te bewegen, zoals met een onlangs beschreven robo-capsule die haar lading aflevert door zich in de dikke slijmvlieslaag van de dunne darm te boren.

Het Chinese team achter dit onderzoek wilde een gelijkaardig effect bereiken met hun mini-tabletten met een lading insuline, waarin ook kleine, chemische 'micromotoren' zaten die de insuline veilig en effectief zouden kunnen afleveren.

Om de tabletten te maken, bedekte het team microdeeltjes magnesium met een laag van een insuline bevattende oplossing en een laag liposomen - vetcellen. Vervolgens mengden ze deze deeltjes met baksoda, persten die in mini-tabletjes van zo'n 3 mm lang en bedekten die met een veresterde zetmeeloplossing. Het zetmeel beschermde de tabletten tegen het maagzuur en liet ze toe de karteldarm intact te bereiken.

Wanneer de tabletten in de dikke darm uiteenvielen, reageerden de microdeeltjes magnesium met water en produceerden ze een stroom belletjes van waterstofgas. Die werkten als micromotoren die de insuline naar de slijmlaag aan de binnenkant van de darm duwen, waar ze opgenomen kunnen worden in de bloedstroom.

Het team testte de mini-tabletten op ratten en stelde vast dat ze de bloedglucosewaarden van de dieren aanzienlijk konden verlagen gedurende meer dan 5 uur. Ze konden zelfs glucosewaarden aanhouden die bijna zo laag waren als de waarden die bereikt worden met ingespoten insuline.

Hoewel er nog werk nodig is, zeggen de onderzoekers dat hun ontdekking een concrete stap voorwaarts is in het maken van orale vormen van geneesmiddelen die traditioneel enkel via injecties toegediend worden.

De studie van de Chinese onderzoekers is gepubliceerd in ACS Nano. Dit artikel is gebaseerd op een persmededeling van de American Chemical Society.