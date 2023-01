Scholen in Mortsel op zoek naar extra vrijwilligers om anderstalige kinderen te helpen met taal

Verschillende scholen in Mortsel zijn op zoek naar extra vrijwilligers die anderstalige kinderen een uurtje per week buiten schooltijd helpen met huiswerk en ook spelletjes willen spelen. De stad richtte daarvoor in 2021 het project "Thuis in Taal" op. Momenteel zijn er 12 Nederlandstalige ouders met anderstalige kinderen aan de slag.

De vrijwilligers geven de ouders van de kinderen ook informatie over schoolactiviteiten. Op die manier moeten ze een brug vormen tussen de school en de ouders van het kind. "Die communicatie loopt niet altijd vlot", vertelt schepen van Gelijke Kansen en Integratie Gitta Vanpeborgh (Vooruit). "Dat heeft soms te maken met de taalachterstand op het thuisfront." De vrijwilligers kijken bijvoorbeeld na of er brieven zijn van de school, ze bekijken de schoolresultaten mee en lichten de ouders in over uitstappen.