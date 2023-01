"Een fantastische culturele herfst": musea en expo's zagen veel meer bezoekers komen in 2022

Mensen hebben zin om cultuur te beleven, zoveel is duidelijk. Maar ook de Museumpas speelt een grote rol in de goede bezoekerscijfers. De pas bestaat sinds 2018 en brak in 2022 pas echt door. Eind vorig jaar waren er 125.000 passen in gebruik, tegenover 95.000 in 2021. "We zijn nu incontournable geworden," zegt Erika T'Jaeckx, directeur van Museumpas.

De Museumpas kost 59 euro voor een jaar en geeft toegang tot 226 musea, zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië. Dat verlaagt de drempel aanzienlijk. In het KMSKA, waar een normaal ticket 20 euro kost, had ruim één bezoeker op vijf een Museumpas op zak.