Cocaïne legaliseren om drugsgeweld in te dijken: absurd idee of deel van de oplossing?

Toch voelt het contra-intuïtief om na te denken over de legalisering van cocaïne, terwijl roken of drinken op tal van manieren wordt ontmoedigd. “Het maakt veel mensen bang”, geeft Decorte toe. “Maar het blijft vreemd dat we voor sommige drugs aanvaarden dat ze door een farmaceutisch bedrijf mogen geproduceerd worden en worden voorgeschreven door een arts, en voor anderen niet.”



Ten slotte, benadrukt hij, zou een legalisering de angel uit het drugsgeweld kunnen halen. “Het ergste hebben we nog niet gezien, want wat gebeurt er als je op een repressieve manier optreedt? Je trekt net nieuwe criminele organisaties aan, want het wordt steeds winstgevender. En het zijn steeds meer drieste criminelen die in dat gat zullen springen. Ik vrees dat we een groep zullen zien die steeds hoogmoediger en arroganter zal worden in hun acties.”