Na 10 jaar onderhandelen kunnen 4 jeugdverenigingen uit Runkst eindelijk intrekken in hun nieuw gebouw

Na 10 jaar onderhandelen, kan de jeugd van Runkst (Hasselt) eindelijk intrekken in hun nieuwe jeugdlokalen aan de Bakkerslaan. 4 verenigingen zoals de nieuwe scoutsgroep Raksha, KSA Runkst, jeugdwelzijnsorganisatie Arktos en Autisme Leeft vzw gaan vanaf vandaag gebruik kunnen maken van de nieuwe jeugdsite. "De nood naar een nieuw gebouw was erg hoog hier in Runkst", zegt schepen Habib El Ouakili (RoodGroen+). "Runkst is een wijk in Hasselt met het grootste aantal jongeren, 3.000 om precies te zijn. Ik ben heel blij dat die jongeren zich nu gaan kunnen uitleven in dit nieuwe gebouw, want hun oude lokalen waren niet meer van deze tijd."