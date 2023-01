Vastgoedmarkt begint af te koelen: ontdek hoeveel een huis of appartement in jouw gemeente gemiddeld kost

Net als bij de huizen, zijn er ook bij de appartementen grote provinciale verschillen. Lange tijd was West-Vlaanderen met de appartementen aan de kust de koploper, maar intussen vinden we de duurste gemiddelde prijs in Vlaams-Brabant waar je 287.000 euro moet neertellen voor een flat. Nipt gevolgd door West-Vlaanderen met een gemiddelde prijs van 283.000 euro.

"Het heeft voor een stuk te maken met de rush op appartementen aan de kust die er was tijdens de coronajaren", legt Van Opstal uit. "Die rush is intussen gaan liggen. In Vlaams-Brabant is de prijs voor huizen rond bijvoorbeeld Leuven zo hoog geworden dat veel mensen daar nu een appartement zoeken en dat drijft de prijzen er op." De laagste gemiddelde prijs in Vlaanderen vinden we andermaal in Limburg: een appartement kost er gemiddeld 234.000 euro.

GRAFIEK - Klik een provincie aan om de gemiddelde prijs van de afgelopen jaren te zien: