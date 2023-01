OCMW Halle verlaagt leeftijdsgrens voor assistentiewoningen van 75 naar 65 jaar

“De belangrijkste wijziging voor wie terecht wil in onze assistentiewoningen, is dat de leeftijdsgrens van 75 naar 65 jaar wordt verlaagd”, zegt OCMW-voorzitter Peggy Massien (Vooruit). “Ook wie jonger is dan 65 kan een aanvraag indienen als hij of zij voldoet aan een aantal medische criteria waaruit blijkt dat alleen wonen zonder hulp moeilijk is. We hebben deze leeftijd verlaagd omdat het ons gewoon logisch leek. In het Zonnig Huis ben je welkom vanaf 65 jaar. Een assistentiewoning is doorgaans de stap voor je naar het woonzorgcentrum gaat. Dat je daarvoor dan 75 moet zijn, was niet echt logisch”, zegt Massien.