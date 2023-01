Openluchtzwemmen in het park Schoonhoven in Aarschot vanaf zomer 2024

Uit een bevraging over de invulling van het Park Schoonhoven, is gebleken dat 80 procent van de inwoners er wil zwemmen in openlucht, net als 40 jaar geleden. Die droom komt dus dichterbij, maar het is nog niet duidelijk wanneer de zwemvijver klaar zal zijn. "Er moet nu eerst een aannemer aangesteld worden, dus voor deze zomer gaat het niet lukken. Een mooi streefdoel zou zijn dat we begin volgend jaar een nieuwjaarsduik kunnen doen en dat we in de zomer van 2024 kunnen zwemmen", besluit de schepen.