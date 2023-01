Oud-politieman Zaventem veroordeeld voor misbruik politiedatabanken: "Hij zocht info op over kandidates van Blokken"

De bal ging aan het rollen in maart 2021 toen twee minderjarige meisjes een TikTok-filmpje wilden opnemen langs een wegje in Zaventem. Net toen ze hun gsm hadden klaargezet, werden ze aangesproken door de beklaagde, die met de fiets op het weg was naar het werk. Hij vroeg hen of ze seks met hem wilden hebben, en toen ze negatief reageerden vroeg hij “of hij eens mocht voelen”. De twee meisjes stapten onmiddellijk naar de politie en toonden daarbij de video-opname die het hele gesprek had vastgelegd. Tot hun verbijstering herkenden de politiemensen de dader als hun eigen collega. Het ging om een 51-jarige man die als functioneel beheerder bij de politiezone aan de slag was.