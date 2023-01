Overzet padden en andere amfibieën start historisch vroeg in de Westhoek: "Gevaarlijk voor de dieren"

"Zo'n 40 jaar geleden kwam de trek pas in maart op gang, nu is dat dus een pak vroeger. De amfibieën doen hun winterslaap niet volledig uit. Ze beginnen hun energiereserves nu al op te doen en het water is in principe nog niet warm genoeg om eitjes in te leggen. Als er dan nog een koude periode komt, gaan de dieren opnieuw in een semi-winterslaap om die periode te overbruggen."