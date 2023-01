Parket Oost-Vlaanderen onderzoekt klachten over niet geplaatste zonnepanelen

Advocaat Eric Van Hauwermeiren uit Wichelen kreeg al meer dan 10 misnoegde klanten van Deltasun over de vloer. Ze zijn bang dat ze slachtoffer zijn geworden van oplichting. Ze hadden allemaal een voorschot betaald voor zonnepanelen, maar hun installatie ligt er nog altijd niet. In sommige gevallen gaat het om duizenden euro’s.

“Ik krijg elke dag meer en meer telefoons uit heel Vlaanderen”, zegt Eric Van Hauwermeiren. “Het bedrijf is een lege doos, ze zijn enkel en alleen uit op geldgewin. Onwetende klanten krijgen een interessante offerte en er wordt hen vriendelijk gevraagd vijftig procent voorschot te betalen. Daarna wordt de installatie op de lange baan geschoven door zogezegde leveringsproblemen. Maar dat is flauwekul, want dit bedrijf is niet van plan om nog maar één plaatsing uit te voeren.”