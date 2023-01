Ploegbaas en Net Brussel voor rechter na zelfdoding van werknemer

De openbare aanklager eist 6 maanden cel en een geldboete van zo’n 15.000 euro tegen de ploegbaas en een boete van 50.000 euro tegen Net Brussel. De twee beklaagden gaan echter voluit voor de vrijspraak en beweren dat ze niets te maken hebben met de zelfdoding van het slachtoffer. “De oorzaak ligt niet bij pesterijen op het werk, maar in het privéleven van de man”, pleitte de advocaat van de ploegbaas. “In 2011 is hij gescheiden van zijn vrouw en zijn dochtertje is bij haar moeder blijven wonen. Hij leefde triest en alleen. Niemand heeft ooit zijn dochter in zijn appartement gezien en zijn lichaam werd ook pas een tijdje na zijn dood teruggevonden. Daarenboven was er ook sprake van drankmisbruik. Hij was verslaafd en gedroeg zich gewelddadig. Het gedrag van mijn cliënt heeft niets te maken met zijn dood.”



Ook de advocaten van Net Brussel ontkennen elke verantwoordelijkheid. “Dit gaat om een zwaar menselijk en emotioneel verhaal”, aldus de raadsman van Net Brussel. “Dit is een trieste zaak. Maar we staan hier in de rechtbank en dan moet het onomstotelijk vaststaan dat er een fout is gemaakt die rechtstreeks geleid heeft tot de dood van het slachtoffer. En dat is hier niet het geval.”