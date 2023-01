Politie pakt drie mensen op na urenlange gijzeling van een man

Dinsdagavond in de vooravond stapte een man het politiecommissariaat in Diksmuide binnen. De twintiger was moe, gewond en flink over zijn toeren. “Ik ben net ontsnapt uit een woning”, zei hij. “Daar werd ik sinds maandagochtend vastgehouden door vier personen, drie mannen en een vrouw. Ze bonden mij vast, sloegen en mishandelden me. Ze hebben me bedreigd en bestolen.” Volgens de man was de gijzeling een vergelding voor een relatiebreuk. Het slachtoffer werd na zijn verklaring naar het ziekenhuis gebracht om zich te laten verzorgen.