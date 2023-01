Jonge kaas liefst 40 procent duurder: "Alles wat we moeten kopen voor onze koeien, is verdubbeld in prijs"

Dat heeft voornamelijk te maken met de verhoogde kosten. De energieprijzen en de salarissen zijn gestegen. Door de oorlog is het krachtvoer voor koeien ook een stuk duurder. "Alles wat we moeten kopen voor onze koeien, is verdubbeld in prijs", zegt Heidi Van Hoecke in "De wereld vandaag" op Radio 1. Zij is een van de eigenaars van Hoevezuivel 't Veldeken in Evergem. Dat moeten we dus doorrekenen in de prijs van onze producten."