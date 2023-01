Prins Harry zegt dat talibanverhaal verdraaid wordt door pers: "Mijn doel was het terugdringen van zelfdoding bij veteranen"

In "The late show" van de Amerikaanse talkshowpresentator Stephen Colbert zegt Harry dat "de voorbije dagen uitdagend en pijnlijk zijn geweest, omdat we niets aan de lekken konden doen". "Ongetwijfeld is de gevaarlijkste leugen die dat ik zou opscheppen over het aantal mensen dat ik doodde in Afghanistan (...) Mijn woorden zijn niet gevaarlijk, maar de verdraaiing ervan wel. Die keuze hebben ze (bepaalde pers, red.) gemaakt."



Hij hoopt, nu het boek uit is, dat lezers de context ontdekken. Harry's ervaringen in het leger beslaan in het boek ook een 40-tal pagina's. De prins benadrukt dat het voor hem belangrijk is om eerlijk te zijn, om veteranen de ruimte te geven hun ervaringen te delen zonder enige schaamte. "Mijn eigen doel door dat detail te delen, was een poging om het aantal zelfdodingen bij veteranen te verminderen", vertelt hij. In "The late show" reageerde het publiek daarop met applaus.