Prinses Delphine geeft een workshop in het mu-zee-um van Oostende: "Kunst helpt jongeren om emoties te uiten"

Hoog bezoek in het mu-zee-um in Oostende vandaag. Prinses Delphine van Saksen-Coburg gaf er een workshop kleur en expressie aan twintig tieners tussen 12 en 18 jaar. Ze werden aangespoord om hun emoties te uiten via kunst. "Dat is ook wat ik doe", zegt prinses Delphine. "Als ze het moeilijk hebben, dan kunnen ze creatief te werk gaan en zo hun emoties te durven uiten of hulp te zoeken."

De workshop was een samenwerking met de organisatie "Warme William", waar ook prinses Delphine volledig achterstaat. "Het is belangrijk dat organisaties als "Warme William" bestaan. Zij sporen kinderen en jongeren aan om te luisteren naar elkaar en er te zijn voor elkaar. Want het is belangrijk dat er over emoties gepraat wordt", reageert ze.