Inwoners van Sint-Joris-Winge gaan niet in op voorstel van gemeentebestuur om huis in te ruilen voor nieuw appartement

Omdat een renovatie financieel slechter zou uitkomen, wil de gemeente "De Maere" afbreken en er een groot nieuw gebouw voor in de plaats zetten. In dat gebouw moet zowel plaats zijn voor een nieuw gemeenschapscentrum, als voor nieuwe woningen. Maar, dat betekent dat er ook een aantal omliggende woningen afgebroken moeten worden.

De gemeente polste daarom bij de bewoners of ze het zagen zitten om hun woning kosteloos in te ruilen voor een nieuwbouwappartement, ook in het centrum van Sint-Joris-Winge. De bedoeling van het gemeentebestuur was om de mensen te stimuleren om in de hoogte te gaan wonen, in plaats van in rijhuisjes met een lange tuin, wat nu veelal het geval is in de buurt.