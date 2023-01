Regering maakt 1 miljoen euro vrij voor mondhygiënisten: “Manier om kwetsbare mensen ook tandzorg te geven”

In Gent experimenteren ze al langer met mondhygiënisten. Dat zijn mensen die medisch geschoold zijn en als sociaal werkers op pad gaan in de wijken Nieuw Gent en Ledeberg. Ze kunnen ook de eerste tandonderzoeken en mogelijke oplapwerken uitvoeren. De bedoeling is zo om mensen die nu weinig tandzorg krijgen beter te bereiken en ook toe te leiden naar een tandarts. “Sommige patiënten hebben al jaren geen tandarts meer gezien door geldzorgen. We nemen zoveel mogelijk drempels weg en dat helpt echt. Veel patiënten komen na een eerste keer terug”, zegt mondhygiënist Laura Vereecken.