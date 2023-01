Regionale televisiezender AVS uit Gent in financieel slechte papieren

AVS was begin jaren 80 de eerste regionale tv-zender van Vlaanderen. Eerst zond AVS uit vanuit Eeklo. In 2001 verhuisde de zender naar Gent, vlak bij het evenementencomplex Flanders Expo. AVS is te bekijken in de regio rond Gent, in het Meetjesland en de Vlaamse Ardennen.

Maar de laatste tijd gaat het financieel niet goed met de regionale tv-zender. En nu heeft AVS bij de ondernemingsrechtbank bescherming gevraagd tegen schuldeisers. Vorige week zijn de vaste medewerkers ingelicht. Freelance medewerkers moeten al maanden wachten op hun loon. De gebouwen zijn al lange tijd ook niet meer gepoetst. Dus de situatie is momenteel niet rooskleurig.

Er is al lang sprake dat AVS zou fuseren met TV OOST, de andere regionale televisiezender in Oost-Vlaanderen. Maar AVS houdt de boot af.