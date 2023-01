Reuzen van Lanaken krijgen nieuwe kleren

"Naaien is mijn hobby", vertelt Jeanneke Luyten. "Ik las in het blaadje van Lanaken dat ze vrijwilligers zochten, dus heb ik me ingeschreven. We hebben de oude kleren van de reuzen losgemaakt, overgetekend en er patronen van gemaakt. Ook de volgende generatie zal die patronen kunnen gebruiken. Als er nieuwe kleren gemaakt moeten worden, dan zullen zij de kleren niet meer moeten losmaken."

"Die patronen zijn we nu aan het opspelden" legt Lisette Janssens uit. "Straks knippen we dat uit. In de ruimte hiernaast stikken de andere dames het in elkaar."