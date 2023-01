Sint-Niklaas zet scanwagen in om zwartparkeerders sneller te vatten

"Momenteel doen we vooral controles aan het stadhuis en rond de Grote Markt, omdat het moeilijk is voor de parkeerwachters om hun ronde te doen op het hele grondgebied van de stad", legt de schepen uit. "Dankzij de scanwagen zal die controle een stuk sneller en beter gespreid over de hele stad verlopen."

Ook de stad Gent testte de "scanwagen" al eens, maar Sint-Niklaas is de eerste in de provincie Oost-Vlaanderen die er effectief gebruik van zal maken. Later is ook Ninove aan de beurt. En ook Aalst overweegt het gebruik van de "scanwagen".