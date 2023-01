Wagner-groep claimt overwinning in Soledar, Oekraïne ontkent: waarom is dat stadje zo belangrijk?

Het is onduidelijk of Soledar nu al door de Russische strijdkrachten veroverd is. Het was Jevgeni Prigozjin, de leider van de Wagner-groep, die vanmorgen zelf liet weten dat zijn militie nu de hele stad onder controle heeft. Hij voegde er wel aan toe dat de Oekraïense troepen in het midden van de stad omsingeld zijn en daar nog gevochten wordt.

Dat zegt ook het Russische ministerie van Defensie, maar ze specifiëren niet of de stad nu al onder Russische controle is. Wel klinkt het dat Soledar langs het noorden en het zuiden geblokkeerd is. Langs Oekraïense kant horen we dan weer dat er nog altijd volop gevochten wordt om Soledar en dat de Russen niet door de Oekraïense linies geraken. Ook Zelenski zelf heeft vanavond nog eens gezegd dat de strijd om Soledar nog niet beslecht is. Bij wijze van antwoord schreef Prigozjin enkele minuten daarna op telegram: "Heel de stad is bezaaid met lijken van Oekraïense soldaten."