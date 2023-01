Studente Nele De Vos rijdt in volle examentijd toch mee met BK veldrijden in Lokeren

Nele De Vos is zaterdag een van de veldrijdsters die meedoen aan het Belgisch Kampioenschap in Lokeren. Ze studeert geneeskunde aan de Gentse universiteit en zit momenteel volop in de examens. Toch houdt dat haar niet tegen om zaterdag de modder in te duiken. Het wordt een thuiswedstrijd want De Vos is afkomstig uit Lokeren. Ze heeft het parcours al verkend en ze is er klaar voor. "Ik heb deze week nog enkele zware examens, dus ik wissel constant af tussen de studieboeken en het veldrijden."